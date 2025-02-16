龐建貽：考慮下半年延長大熊貓龍鳳胎出場時間　擬於下園區分階段設展館及博物館 (12:27)

龐建貽於無綫節目《講清講楚》表示，或於4至5月陸續推出多個與大熊貓相關的活動，例如製作糧食、以大熊貓糞便再造紙等，遊客或可進入園區親身放置竹子，稍後亦會視乎盈盈情况，重新推出到後場參觀及學習大熊貓管理知識的活動，不過不會安排親身餵飼活動。對於園方推出「大熊貓寶寶樂聚時光」活動，可以1500元與龍鳳胎在開園前見面，龐稱早前已多次演練，確保40人名額的安排妥當，又強調不能迫大熊貓「瞓醒」，不排除遊客到場後，一對寶寶會在睡覺，或只有其中一隻大熊貓在場。

龐建貽：分階段推大熊貓相關活動及產品

海洋公園正積極推動「熊貓經濟」，龐建貽稱，園方已新增4倍產品，涉及毛公仔、服飾及文具等，而過去數月入場人次有增幅，其中聖誕節假期間，入場人數按年增3成，相信一對龍鳳胎亮相後，有助增加人流及收入。他稱，會分階段推出不同活動及產品，以保持熱度，正計劃創作漫畫及動畫等，亦正拍攝相關紀錄片。

政府每年提供予海洋公園的2.8億元保育教育資助將於明年結束，龐建貽指出，園方正努力開源，形容「同事日日都好畀心機去跑多啲生意返嚟」，期望長遠可減輕政府負擔、做好自負盈虧，不過因應現時經濟狀况，暫未有考慮增加門票費用。