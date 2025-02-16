冰球隊回應亞冬運遇襲　盼不致「冰球常打架」觀感 (11:49)

男子冰球隊長梁健邦昨稱，該場賽事屬出線賽，相信所有球員均「落力、搏盡」作賽，惟不論賽事多激烈，球員賽後均會握手展示體育精神。他說，港隊當日打算握手後離場慶祝，準備翌日賽事，重申襲擊屬「罕見事件」，賽場上碰撞口角是正常，不希望外界因此有「冰球經常打架」的觀感。

港隊翌日出戰半準決賽，陳恩永提到，主辦方播放《真的愛你》，在場球迷開啟手機電筒照亮球場、叫「香港加油」，猶如演唱會般，令港隊感到溫暖及受支持。

盼世錦賽奪牌 吸地區新血

至於未來目標，梁健邦說男、女子隊近年奪佳績，舉例前年世錦賽分別贏得銅牌及金牌，期望在下月的世界U18冰球錦標賽及4月的男、女子世錦賽繼續奪牌。自幼接觸冰球的梁健邦認為，冰球速度快、具挑戰及展現團隊合作，鼓勵未接觸過的人觀賽感受氛圍，亦期望更多地區新血加入互相切磋，又引述文體旅局長羅淑佩首次觀賽後稱賽事很開心。

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中國香港男子冰球隊上周在亞冬運半準決賽止步，表現較首次出戰日本札幌亞冬運整體排名第九進步。本港冰球代表目前有3個標準場館練習，陳恩永認為，它們並非專業場館，無法舉辦大型國際冰球賽事，加上要與其他冰上運動競爭，即使有錢亦未必安排到足夠「冰時」，部分球員周末甚至需到內地或台灣練習，促政府考慮在港設專業場館，相信有助整體冰上運動發展。

冰場公眾共用 時租萬元

港隊上周在哈爾濱亞冬運的半準決賽，以0：24負哈薩克隊止步。陳恩永接受專訪稱，現時一般需提早一年預約「冰時」訓練，以球隊備戰亞冬運為例，去年11月起訓練，前年便要預約，每周最少兩節，每節1至2小時，場租每小時1.4萬至1.5萬元；現時位於愉景灣、九龍灣及康城的冰場均屬商業性質，只有早上6時及晚上10時供球隊練習，其餘時段開放予公眾。

冰總去年首辦U17球會聯賽，安排參賽者以球會形式作賽，並首設直播引入商業贊助，陳恩永說吸引到球員的美加親友開始留意本港賽事，賽後更獲澳門及深圳等球隊聯繫，冀日後參加。冰總將探討舉辦大灣區或亞洲區賽事，但陳指本港受制於缺乏大型場館，且冰場「冰時」供不應求，敦促政府投放資源增設專業場館。

明報記者 施晉字