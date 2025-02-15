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冰球港隊受襲事件　香港冰總稱國際冰總會續查　冀向外界表明賽事不容暴力 (19:59)

中國香港男子冰球隊本周在亞洲冬季運動會與土庫曼比賽後，有隊員被對方球員襲擊，3名港將受傷。經香港冰總、港協暨奧委會及亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛交涉，4名涉事土庫曼運動員被即時停賽，將不能參與亞冬運餘下賽事。中國香港冰球總會主席陳恩永今（15日）受訪時，提到隨涉事運動員遭停賽，相信事件在當時已「告一段落」。他透露國際冰總會繼續調查事件，亦希望藉事件向外界發出信息，即「任何運動比賽都不應出現暴力事件」。

在襲擊事件後翌日，港隊在半準決賽以0：24負哈薩克隊止步。陳恩永指，感謝市民及球迷支持，憶述當日主辦方在場上播放廣東歌《真的愛你》，而在場的本港及內地球迷均開啟手提的電筒功能照亮球場，在滿座的觀眾席上叫「香港加油」，猶如演唱會般；加上球迷在賽前賽後，亦主動與港隊球員拍照留念，相關舉動均令港隊代表感到溫暖。

港隊在周日（9日）的男子冰球小組賽上以5比1擊敗土庫曼隊，本港男子冰球隊隊長梁健邦今（15日）指，該場賽事屬出線賽，對雙方均很重要，相信所有球員均「落力、搏盡」作賽；惟不論賽事多激烈，球員賽後均會握手以示尊重及展示體育精神。他表示，港隊當日打算握手後盡快離場慶祝，並準備翌日賽事，指襲擊屬個別「罕見事件」，欣賞涉事港隊球員克制且無還手。他強調賽場上碰撞及口角屬正常，不希望因此而影響外界存「冰球經常打架」的觀感。

當時身在哈爾濱的特首李家超，在襲擊後翌日，與文體旅局長羅淑佩等到運動員村探望受傷運動員。陳恩永認為，相關舉動令冰球運動員感覺到受重視，引述李家超稱對冰球隊成績感到驕傲，鼓勵球員「打出香港精神」，不要被襲擊事件所影響。他又稱，其中一名受傷運動員左手縫了兩針，懷疑被冰球刀割傷，但傷口不太深；另外兩名運動員則肌肉扭傷，感謝醫療團隊的協助，「給球隊打了一枝強心針」，令受傷球員翌日均能作賽。

相關字詞﹕亞洲冬季運動會 冰球港隊 中國香港冰球總會

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