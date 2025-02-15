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警連破兩毒品案拘4人　檢太空油及海洛英等毒品 (17:52)

新界南總區刑事部昨日(14日)接連破獲兩宗販毒案，拘捕兩男兩女，部分有黑社會背景。行動中，檢獲太空油的原材料依托咪酯、冰毒及海洛英，毒品總市值約550萬元。

政府已在憲報刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及三種類似物列為毒品。根據修訂令，販運及非法製造有關毒品最高可被判終身監禁及罰款500萬元，在違反條例的情况下管有和服用該毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。

新界南總區反三合會行動組劉煜華總督察表示，警方根據情報及深入調查，昨凌晨1時許，在油麻地彌敦道住宅單位截查準備進入單位一對男女，於該女子身上檢獲一粒太空油煙彈，探員將兩人帶至單位搜查，再於單位發現另一名女子，經徹底搜查，檢獲590毫升液體及53克粉狀的太空油原材料，另有20粒太空油煙彈。警方以販運危險藥物拘捕2女1男，年齡由28至41歲，3人均報稱無業，由探員帶署扣查。案中檢獲的太空油原材料，相信經加工後可製造逾600料太空油煙彈，市值約30萬元。

另外，警方經情報分析及詳細調查，鎖定一個位於屯門青山公路青山灣段的住宅單位，被用作毒品儲存及分鎖中心。探員昨日在目標單位外埋伏，至晚上約8時，截查準備進入單位的27歲男子，其後將他帶回單位搜查，檢獲約7.3公斤冰毒及約2.3公斤海洛英，總值約520萬元，另亦檢獲電子磅、透明膠袋及膠袋封口機等毒品包裝工具。該27歲男報稱為文員，涉嫌販運危險藥物被捕，由探員帶署扣留調查。

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