「青年就業博覽」提供逾1200個空缺　有機構指學生數量減少對公司影響不大 (14:13)

有份參展的數學思維教育於香港及廣州等地均有分校，主要提供數理補習服務，今次主要招聘港人到大灣區分校成為公司導師或合伙人。該公司營運總監（中國）樊麗珊稱，公司有關補習業務對導師的教師資格較寬鬆，因此港人不需指定內地教師資格即可透過內部培訓成為導師。

樊續說，兩地教育模式雖有不同，但因公司主要教授數理及STEAM教育，教學內容上不如語文般需要調整，導師不難適應內地的教育工作。

於內地惠州學院教育本科畢業的蘇先生表示，香港薪金及工作環境均較內地好，故憧憬香港的教育工作，但擔心自己內地教育資格未能符合香港要求，故特意到場了解本地教育行業的情況。他又說自己粵語能力仍未成熟，故短期會回內地裝備自己，並希望政府能提供語言支援。

勞工及福利局長孫玉菡表示現時青年擁有大量就業選擇，笑言今次活動最緊張不是求職者而是企業，因為他們要搶奪求職者的芳心。