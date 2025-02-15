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黃鳳嫺：盛事主辦方應制定清晰條款　當局應推實名制打擊「黃牛」 (12:20)

消委會去年接獲投訴逾4萬宗，撇除內地網購平台相關投訴後仍有3.7萬餘宗，較前年增兩成，涉款額達10億元，投訴數字連升3年。消委會總幹事黃鳳嫺在有線新聞《有理有得傾》表示，數字主要被美斯缺陣及舒適堡結業推高，稱希望盛事活動主辦方制定清晰條款；又建議當局推實名制打擊「黃牛」。

黃鳳嫺表示，去年投訴中，食肆和娛樂類別列榜首，有5810宗，包括食物質素欠佳或價格不當、表演活動安排不周等，而當中兩成半與美斯缺陣有關。她強調，若明星要求變動，或對粉絲安排有更改，應盡早通知相關消費者，希望有人性化的處理，舉例可設置如退款機制等，或有其他特別安排，以安撫粉絲情緒。

她續指，隨盛事經濟發展，炒「黃牛飛」的情況嚴重，舉例近日有門票被炒高達天文數字，十幾萬一張，呼籲政府推動實名制以打擊「黃牛」，規範市場，讓門票能夠落到想入場的觀眾手上。

另外，黃透露，去年有3300宗旅客消費投訴，當中八成涉內地客，不良營商手法個案有650宗。她指出，中藥「斤變兩」問題仍有出現，會方亦留意到異常的涉及珠寶鐘表個案，甚至認為類似詐騙案，她指有內地客來港被遊說購買大額珠寶，遊說者指可透過大額珠寶抵押進行大額借貸，惟抵押珠寶實則無法借款。

此外，黃鳳嫺表示，去年消委會已完成跟進1.5萬宗投訴，成功調停率約69%，較前年上升5個百分點。

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