李家超宣布今起推出大熊貓龍鳳胎命名比賽 上半年公布「家姐」「細佬」名字 (12:27)

其他主禮嘉賓包括中聯辦主任鄭雁雄、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東、解放軍駐港部隊副司令員譚志偉少將，以及文化體育及旅遊局長羅淑佩和海洋公園公司董事局主席龐建貽。一眾主禮嘉賓在儀式前到大熊貓之旅探望兩隻即將與公眾見面的大熊貓寶寶及牠們的媽媽「盈盈」，並為兩隻寶寶半歲生日送上祝福。

李家超指，龍鳳胎出生具特別意義，是首對本港出生的大熊貓，全港市民對此感到鼓舞，又指龍鳳胎由出生時僅120克，現時已重約十多公斤，經歷「暴風式成長」，成為身手敏捷的爬樹高手，展現出非凡韌性；亦指誕下龍鳳胎的盈盈，雖然是高齡產婦，但「母愛爆棚」，為龍鳳胎哺乳餵食，非常溫馨。

李又稱，龍鳳胎的出生彰顯海洋公園作為香港重點保育及教育基地的領先地位，又提到在國家多年的努力之下，大熊貓的受威脅的程度，已由瀕危下調至易危，港府會繼續與國家一同推進及推廣保育大熊貓，「說好大熊貓故事」。

鼓勵商界發揮意推動社熊貓旅遊

李續指，本港現時共有六隻大熊貓，成為內地以外飼養最多大熊貓的地方，政府會繼續把握機遇，團結社會各界，推出更多相關推廣活動和商品，鼓勵商界發揮創意，為市民和旅客帶來特別的大熊貓體驗，積極去推動熊貓旅遊。

龐建貽稱，感謝中國大熊貓保護研究中心專家，傳授照顧大熊貓的知識予園內員工，以及園內護理團隊，無微不至地照顧龍鳳胎，公園會繼續通過最高水平的動物護理，協助大熊貓繁衍，冀大眾繼續支持海洋公園，多來探訪大熊貓。