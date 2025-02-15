邵家臻安息禮逾百市民到場　追思環節「流水式」進行 (12:10)

公眾悼念追思環節以「流水式」進行，公眾早上8時半起入場，按指示向家屬鞠躬致意後離場。場內放置親人贈送的花牌，以及有關邵家臻的物品，包括有「石牆花」的裝置、其著作《字𥚃囚間》等。

反修例出獄者蔣先生今到場致意，他回想入獄後家人透過「石牆花」送物資，亦有不少市民因而跟與他成為「筆友」，以書信形式聯繫彼此。蔣憶述，入獄之初沒有認識的人，但高峰時曾一日收十多封書信，「很治療，令你心靈無咁孤單、有同路人支持你」，而收信及回信過程中，亦令自己不會有時間胡思亂想。

蔣先生稱，如今出獄後亦化身在囚人士的「筆友」，但自言自己改善囚權方面不及邵厲害，亦指現時政治因素難以推動，僅能以有限能力幫助在囚人士。

市民CC今身穿黑色外套及玫瑰花襯衫、配上黃色髮夾，並帶同邵家臻著作《字𥚃囚間》出席，喻意石牆開花。她稱，邵家臻是值得敬佩的人，包括建立石牆花，在壓迫中堅守到底並無私付出，「慢慢有人做嘅嘢會有人知及有人講」。

葉建源：他是特別的人

葉建源表示，今年是認識邵的第十個年頭，稱自己作為老師、對方作為社工，二人有很多共同關注議題如學童自殺及TSA評估等。他形容邵為特別的人，有時很幽默風趣，但相處久了會知道他內心悲天憫人，關心眾多議題，且重視弱小社群，即使已離開議會仍繼續關注。

會堂場外有警車停泊，以及多名便衣警員駐守。蔡子強表示，警方做法過慮，認為出席者僅想簡單表達哀思，帶給他安寧，「我又不太相信，會有任何人透過這個場合去做什麼」。蔡又說，一想起囚權便會想起邵家臻，對於現時囚權的推進，他稱「這是一個困難的年代，囚權只是社會其中一環，我們很多事情都很困難」，籲要有足夠耐性，「不知道有一天怎麼可以，我們有條件再做好一點」。

邵家臻社工出身，早年從事青年工作，2016年當選立法會社福界議員，2019年因佔領運動被控「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪判囚8個月。他出獄後持續跟進囚權議題，成立組織「石牆花」關注囚權支援，2021年解散。邵去年11月公布患胃癌，至本月初不敵病魔去世，終年55歲。