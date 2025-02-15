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蕭澤頤：預計年底前裝2000組閉路電視　形容對破案協助大 (10:55)

警務處長蕭澤頤今日（15日）於商台《政經星期六》表示，預計今年底前共裝設2000組閉路電視。他強調裝設閉路電視有助於提升傳統罪案破案率，在罪案黑點安裝閉路電視帶來成效。他另指，目前亦正研究利用其他政府部門的閉路電視。

他續指，於罪案黑點裝615組閉路電視後，憑藉閉路電視破獲了122宗不同類型罪案，拘捕202人，當中25宗涉及謀殺、行竊及爆竊案，超過一半在一日內告破，有3宗謀殺案在8小時內已告破，形容閉路電視對破案協助大。

蕭澤頤另在港台《星期六問責》表示，去年錄得接近9.5萬宗罪案，破案率超過四成，又指自安裝閉路電視後，傳統罪案減少最多超過兩成七，破案效率亦提高。

蕭強調，系統已經諮詢過私隱專員、律政司，料不會產生私隱問題。他又稱倫敦八九十年代已經安裝閉路電視，新加坡亦將啟用。他提及，相關部門都有在街頭安裝閉路電視，警方正與他們接洽商討，希望能充分利用閉路電視。蕭澤頤強調，若有記錄到私人地方，後台有系統將那些地方變模糊、「打格仔」，「絕對不擔心（私隱問題）」。

蕭澤頤另提及，去年全年就新型毒品太空油拘捕了278人，涉及195宗案件，當中有61名為21歲以下年輕人。他強調在太空油正式刊憲為毒品後，涉及嚴重毒品的罪行法院不會考慮到年齡而輕判，警方會加強宣傳教育。

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