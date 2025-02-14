警搗租樓詐騙集團拘11人　約150名高才通及港漂損失逾1300萬元 (22:13)

西九龍總區重案組總督察謝于毅指，警方今年2月上旬接多名新來港人士報案，包括「高才通」或港漂學生，稱懷疑被一間公寓管理公司詐騙租金。至今共接獲約150名事主，合共被騙約1300萬元。

西九龍刑事部隨即展開深入調查以及情報分析，迅速鎖定了一個由黑社會操控的犯罪集團，於昨日（13日）起一連兩日合共拘捕8男3女，年齡介乎19至40歲，分別報稱地產代理、文員、司機、學生及無業等，其中10人目前仍被扣查，1人已獲保釋。被捕人包括一名集團主腦、一名持牌地產代理及9名骨幹成員，涉嫌串謀詐騙罪。他們涉嫌冒充業主、安排樓盤、安排帶事主睇樓盤的代理人。行動中，警方搜查涉案集團位於尖沙嘴的辦公室，共檢獲18部電腦及大量租約文件。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌指，初步調查發現集團招攬本地人，利用其身分於全港各區租用住宅單位，犯罪集團主要透過一名本地持地產代理牌照的被捕男子安排簽署租樓合約。集團通常向業主交3個月租金及按金。之後冒充單位業主，實際則是「二房東」，在真正業主不知情情况下，將單位轉租予新來港人士，並以折扣形式吸引他們預繳一年租金，從而詐騙9個月差額。

集團會利用社交平台發文並宣傳租住單位，吸引事主。又會在該社交平台以高佣金招攬港漂學生作為代理人，推銷租盤及帶事主睇樓盤。警方在集團辦公室檢獲分佣表，集團聲稱，只要代理人做到1800萬元生意，就可以獲得大約465萬元的佣金。犯罪集團代理人亦會在社交平台炫富，從而吸引更多港漂生加入做代理人。

警方初步調查，超過6成事主為港漂大學生，他們未必熟悉香港租屋程序，平均每人損失10萬元至20萬元不等，最高損失金額的一宗案件涉及超過30萬元。該詐騙集團到後期，甚至在沒有租用任何單位情況下，直接詐騙事主租金，有事主從未住入單位。

地產代理監管局執行總監陳汝儆表示，明白有新來港人士會透過小紅書等社交平台找租盤，地產代理監管局呼籲各準備租樓人士，要直接聯絡持牌地產代理，透過牌照目錄查核有關地產代理公司名稱及牌照號碼，核實對方是否持有效牌照，最好親身查看樓盤再決定是否租樓。訂立租約前，要留意出租人是否業主，代理有責任代租客核實業主身分，並將土地查冊交給租客，租客可以核對業主名稱。如發現合約有可疑，勿訂立關係及交款項給第三者。他建議租客閲覽《安心租屋指南》及《非本地學生在香港租屋指南》，保障自己。