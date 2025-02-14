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鄭雁雄冀在港中資助力香港增強發展動能　持續加大在港投入並參與社會事務 (18:41)

中聯辦主任鄭雁雄今（14日）於香港中國企業協會新春酒會上致辭，稱在港中資企業及中企協會是建設香港的重要持分者，期望各企業在助力香港增強發展動能、維護和諧穩定及保障社會民生上，展現更大擔當作為，持續加大在港投入，主動參與社會事務。他亦讚掦本屆特區政府自上任以來的工作，包括23條立法填補歷史空白、國安案件的辦理維護國家安全、落實愛國者原則並重塑治理格局等。

鄭雁雄回顧本屆政府半個任期以來的工作，歸納出八件大事，包括23條立法，形容是一國兩制實踐進程中，具里程碑意義的大事，標誌香港進一步築牢維護國安的法律屏障。他又提到黎智英案和初選案依法公開審理，是香港維護國安的標誌性事件，彰顯司法體系的韌性及香港特區的法治優勢。

鄭續說，李家超於《施政報告》強調貫徹三中全會精神，引領特區前所未有地掀起學習宣傳貫徹的熱潮，形容是「幹了一件正本清源、開創先河的大事」。他亦指，特區政府撥亂反正，轉變政治生態，管治團隊宣誓愛國愛港、輿論生態日趨客觀理性，教育等領域不斷正本清源，「久經磨難的香港，終於有了中國香港的樣子」。鄭形容，在世界一片亂象中，香港的安寧彌足珍貴。

冀在港中資企業支持特區政府依法施政

鄭雁雄認為，2025年是香港加快由治及興進程的關鍵一年，期望在港中資企業，堅持守正創新及銳意進取，全力支持特區積極對接國家戰略。他希望在港中資企業積極參與北部都會區建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，並堅定支持特首和特區政府依法施政，全力回饋香港社會。他續說，希望中資企業繼續在民生保障、造福市民等方面加大投入，「用看得見、摸得著的優質產品和服務，為香港市民帶來更多的獲得感、幸福感」。

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