女印傭錄音指證男僱主多番要求性交　官裁定被告性騷擾須賠18萬　 (19:13)

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主林銳生。法官在判辭指，原告作供表現真誠，無不可信之處，接納其證供為事實。相反被告表現不認真，例如曾確認秘密錄音中的男聲為他自己，庭上又否認；被告作供時又伏在證人席上作睡覺姿態，拒絕回應問題，法庭不信納他為可靠證人。

法官認為被告提出性要求時並非自言自語，他與原告有互動並持續對話，原告多次堅決拒絕被告的要求，表示自己已婚，要求被告停止行為，亦曾感到恐懼而哭泣。當被告再度提出性交時，原告以不通曉廣東話為由拒絕，著被告聯絡中介公司翻譯，被告出於私隱反對。法官同意，被告必然知道其行為不受歡迎，仍威脅原告迎合自己。

法官稱，被告的行徑對原告構成有敵意或具威嚇性的環境，原告感到冒犯、侮辱或威嚇，下令判予原告24個月收入損失，即112,387.30港元、60,000元感情損害，以及10,000元懲戒性賠償連訟費。