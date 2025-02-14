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女印傭錄音指證男僱主多番要求性交　官裁定被告性騷擾須賠18萬　 (19:13)

一名女印傭稱遭男僱主性騷擾，她秘密錄取的聲帶中，一把男聲斥責她不欲性交，説「工人就唔X得咩？」等。印傭由平機會代為入稟向僱主索償逾18萬元，法官今（14日）頒判辭指，印僱曾嚴厲警告僱主，亦表達其恐懼情緒，僱主與她權力不對等下仍持續提出性交要求，令人反感，構成性騷擾，下令僱主須賠償182,387.3元。

原告為印尼籍女傭，被告為前僱主林銳生。法官在判辭指，原告作供表現真誠，無不可信之處，接納其證供為事實。相反被告表現不認真，例如曾確認秘密錄音中的男聲為他自己，庭上又否認；被告作供時又伏在證人席上作睡覺姿態，拒絕回應問題，法庭不信納他為可靠證人。

法官認為被告提出性要求時並非自言自語，他與原告有互動並持續對話，原告多次堅決拒絕被告的要求，表示自己已婚，要求被告停止行為，亦曾感到恐懼而哭泣。當被告再度提出性交時，原告以不通曉廣東話為由拒絕，著被告聯絡中介公司翻譯，被告出於私隱反對。法官同意，被告必然知道其行為不受歡迎，仍威脅原告迎合自己。

法官稱，被告的行徑對原告構成有敵意或具威嚇性的環境，原告感到冒犯、侮辱或威嚇，下令判予原告24個月收入損失，即112,387.30港元、60,000元感情損害，以及10,000元懲戒性賠償連訟費。

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