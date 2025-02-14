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衞生防護中心：流感仍高水平活躍　最新錄得301宗嚴重或死亡個案 (18:30)

本港正經歷流感季節。衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，整體流感活躍程度仍維持在高水平，呼籲市民盡快接種疫苗。根據中心監測數據，截至8日的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性率為10.23%，公立醫院住院病人每一萬人就有0.67宗入院個案，截至12日共錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案。

衞生防護中心表示，現時錄得的嚴重或死亡個案中，約七成未打疫苗，約七成患有慢性疾病。186宗死亡個案中，約九成為65歲或以上的長者。此外，本流感季節共錄得九宗流感相關的嚴重併發症兒童個案，當中七宗未打疫苗，兩宗患有慢性疾病。截至9日，各項疫苗接種計劃共接種逾197萬劑，較上一流感疫苗接種季度增加約8.4%，創下歷史新高。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，六個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為22.5%，他呼籲家長盡快帶幼童接種疫苗，強調不要輕信網上流傳的另類療法來為嬰幼兒預防及治療。

徐提及，本港進入流感季節已達第六周，近九成檢到病毒亞型屬甲型（H1）。他續指，本季首五周錄得的嚴重或死亡的流感個案雖較上季同期多，但與新冠疫情前、同樣以甲型（H1）流感病毒為主的18/19流感季節相若。

至於會否像上一流感季節持續近七個月，徐亦表示，要視乎會否出現流行病毒株的改變，包括甲型（H3）、乙型流感病毒的活躍程度會否出現上升等。

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