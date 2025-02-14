意見質疑修訂海港條例是自審自批　甯漢豪：一直由行政機關作決定 (17:44)

就特首及行會的裁定機制，保護海港協會副主席徐嘉慎稱，現行做法是政府提出填海，由法院裁斷合法性，修例令政府取代法院，裁定自己提出的填海計劃有否凌駕性公眾需要，違反「不能成為自己案中法官」的自然正義原則，更形容修例是「對政制與法治的考驗（our system of government and rule of law are on trial）」。他質疑下屆政府或想大規模填海，到時將失去制衡。甯漢豪反駁稱，制度上一直是行政機關作決定，若社會反對，才會經司法覆核交法院裁定；把機制寫入條例，是想「體現政府承擔」，有法可依。

另有意見質疑欠公眾參與。新思維副秘書長彭意婷稱，日後非大型填海計劃取消凌駕性公眾需要的要求，只須循一般諮詢程序，削弱公眾參與，建議當局設立具約束力的公眾諮詢機制、由專業人士組成的獨立諮詢委員會，以及更清晰的審批準則。「創建香港」項目主任黃允新強調，政府及填海倡議者必須公開凌駕性公眾需要評估及相關報告。

甯漢豪回應關注，稱修例把公眾參與納入法定制度，將透過行政指引，要求政府部門或倡議者諮詢海濱事務委員會、相關區議會及持份者，並在網上通報相關建議；財政司批准豁免容許施工後，每年須向立法會事務委員會交報告，公開已審批個案。

多名與會者支持草案，海濱事務委員會主席何文堯認為，多年來條例已確立保護維港的大原則，修例將為優化海濱工程「拆牆鬆綁」，政府亦多次表明不擬大規模填海。測量師學會前會長林家輝則表示，審批時有海濱事務委員會把關，委員組成廣泛，包括環團、專業人士，「不存在政府自編自導自演」，相信政府無計劃填海造地。