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男嬰冷氣披冚過頭逾兩小時後死亡　休班警父虐兒罪成判囚1年2個月 (17:42)

休班警員於2019年涉嫌將冷氣被蓋過其9個月大兒子的頭部逾一小時，醒後發現男嬰不省人事，入院後不治。事後涉案休班警被指在一個月內8度用被蓋男嬰頭部，被控一項虐兒罪受審。案件今日（14日）於觀塘裁判法院作裁決，暫委裁判官直指被告聲稱他想幫助男嬰入睡的說法不合理，相反被告想讓男嬰哭到累就自然入睡，卻令男嬰處於呼吸困難、無力反抗的情況，裁決被告有意圖虐待男嬰，因此罪及成立。考慮男嬰受到嚴重苦楚，判處被告入獄14個月。

被告蔣定邦（42歲）案發時為警員，被控於2018年12月1日至翌年2月19日間，在觀塘油翠苑某單位內虐待男嬰蔣天晴。被告的抗辯理由是被子用於遮光以助男嬰入睡，以及男嬰死前曾服藥，缺氧是藥物過敏的其一徵狀。惟暫委裁判官莊靜慧於裁決時拒納被告的說法，指家居鏡頭攝錄到即使開燈下，男嬰仍能入睡，相反男嬰被被蓋頭後在43分鐘內哭聲不絕，被告在不耐煩下想讓男嬰哭到累就自然入睡。

莊官又指，被告起初用薄被蓋過男嬰頭部，但被男嬰甩開，可見男嬰不欲被被子蓋頭，惟換來被告將其成人被子蓋過男嬰頭部。男嬰雙腳掙扎，惟其雙腳露於被外而無法踢動被子，其小手不足以撐起被子，哭喊更加快被內氧氣消耗，被置身於漆黑、動彈不得乃至缺氧的環境中，構成身心壓力及不舒適。

莊官遂指，被告沒有設定鬧鐘便安然入睡，即使他主觀地認為男嬰不會有呼吸困難，惟他故意將被子蓋過男嬰的頭，並令男嬰承受不必要的苦楚，故裁定他罪成。

莊官於判刑指，本案為一場不幸的事件，法庭亦接納被告平日愛護男嬰，但這不等於他不會犯錯。本案情節嚴重，男嬰亦受到嚴重苦楚，即使沒有證據指他死因與本案有關，但是本案引伸出後續事件，故判監是不能避免的。被告有違父親的誠信、涉及共8次虐兒行為、對象是無力反抗的嬰孩，需加刑3個月，但考慮他自責及婚姻破裂，酌情減刑1個月，最終判囚14個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 虐兒

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