可疑短訊以「#」開頭　通訊辦：或以無線電干擾器發出　正聯同警方跟進 (17:39)

有網民昨在網上討論區分享手機截圖，指收到以「#」字開頭「SFExpress」(順豐速遞)的發出短訊，短訊指有包裹收費地址不完整，「派件小哥」未能聯繫，無法完成配送，要求網民點擊連結更新地址。網民指，留意到包裹單號正常為13位數字，但該短訊提及的包裹單號只有10位數字，質疑是詐騙短訊。

通訊辨回覆本報稱，在短訊發送人登記制下，只有已登記成為「已獲認證的發送人」的公司或機構，才可使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，電訊商會攔截由非已獲認證的發送人透過互聯網發出的偽冒短訊。一般而言，發訊機構必須向通訊辦提交申請及所需證明文件，經審批後方可成爲「已獲認證的發送人」。通訊辦指，網站列載已登記成為「已獲認證的發送人」的公司或機構於「短訊發送人登記冊」內，以供市民參閱。

通訊辨提醒，騙徒手法層出不窮，呼籲市民必須時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，以免蒙受損失。

對於不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，通訊辨補充，根據《電訊條例》（第106章），任何人如無適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款十萬元及監禁五年。