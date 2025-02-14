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啟德體育園周日舉行涉6.3萬人測試　推網上平台顯示離場時相關資訊 (17:30)

啟德體育園下月1日開幕，本周日（16日）園內三個場館再有演練。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴表示，周日為體育園開幕前最後一次測試，將動員6.3萬人，其中一半為公眾人士，並首次推出網上平台「離場易」配合，透過人工智能技術，在程式內顯示人流密度、步行時間及路線等資訊。

周日的測試於當日下午3點開始，至傍晚約6時結束，分進場、活動及演練和離場三階段。首階段中，約5萬名觀眾會由3時起持票到主場館，通過安檢後入場；至於其餘到體藝館和青年運動場的觀眾，則無需安檢。

第二階段下午約5時開始，主場館內會舉行綜藝節目「啟德主場館繽Fun Day」，其餘兩場館觀眾會在場外觀賞播放片段，同時「演練專責組」會模擬要員或外賓到訪啟德主場館，測試相關配套安排；最後約6時結束活動散場。

巴士公司設10條特別巴士線　運輸署安排3個上落客點

九巴昨日表示，數次主場館演練後發現，宋皇臺道上落客區巴士停泊位不足。運輸署助理署長（市區）鄒炳基稱，兩間巴士公司今次將安排10條特別巴士線、共約50部巴士，署方備悉巴士公司的建議，今次安排3個有足夠空間的上落客點，預計散場時間有20部巴士可在場載客。

鄒炳基又說，上落客區第二期下月完工後，的士區會搬遷，屆時騰出來的空間可供多10架巴士停泊，即可停泊30架巴士，加上世運道的後備巴士停泊處亦有40部巴士的空間，認為足夠消化客量。

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