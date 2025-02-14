振興新村三爺孫命案　九旬翁為蕃田邨原居民　遷出逾20年惟每年堅持拜山 (17:53)

蕃田邨村長文成立指，認識93歲死者文彥均，平時叫他「彥哥」。他憶述文彥均以前在村內經營茶樓，兼任點心師傅，當年「老豆帶我去食點心、排骨飯」。不過近20、30年文彥均搬離蕃田邨，比較少見，只是重陽、清明見他回來拜山，印象對上一次重陽都有見到他。文成立指該村拜山會分派人丁錢，每份約200至300元，90歲以上村民可獲發4份錢，所以文彥均一定會返村。文彥均兒子文國強間中亦陪他返村拜山，不過其孫就少返村，不認識。

文成立指，有聽過文彥均與家人就賣地問題糾紛，知道有8人已經賣地，但文彥均堅持不賣。文成立指，除非移民，很少村民會搬出去住，並指文彥均拖住拐杖都上山，係「特別啲」，因此很多村民都知道他。

一名村民指，去年仍見到文彥均返村拜山，兩人少傾談，但有點頭打招呼，記得他行路不便，要慢慢「趷下趷下」。他說聽過有關土地糾紛，文彥均兄弟曾埋怨他「死牛一邊頸」。他憶述文彥均年青時開茶樓，不過起碼無做50年，並指其家族「有啲錢」，可以間中賣一塊地套現。另一名村民則指，文彥均現時於村內已經沒有屋，鏟平了，剩一片空地。

元朗屏山北選區前區議員楊家安是文彥均的外甥，他接受傳媒訪問形容舅父性格固執，拒絕賣地。兩人農曆新年前曾飲茶見面，不過就少與「老表」文國強來往。楊於案發當日下午3時許收到文國強來電，惟接通後無人應聲，他估計是打錯電話。