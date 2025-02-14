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七旬翁涉非禮5歲孫女判囚18個月　官斥嚴重違反誠信 (16:38)

七旬翁被指前年在家中和5歲孫女吃布冧時，用手指觸摸對方陰部，受審後被裁定一項非禮罪成，案件今（14日）在西九龍法院（暫代區域法院）求情及判刑。暫委法官劉綺雲指，被告曾直接接觸孫女私處，使她受驚，認為孫女承受的創傷「絕對不輕」，斥被告「嚴重違反誠信」。對於孫女早前供稱掛念被告，劉官認為她只因童真及對被告有情感依賴才出此言，最終判被告監禁18個月。

乘坐輪椅及佩戴呼吸機應訊的被告L.K.H（70歲），否認於約2023年5月3日，在屯門一村屋猥褻侵犯5歲女童X，早前被裁定罪成。綜合劉官的判刑理由和辯方口頭陳辭，辯方求情稱，被告小時候意外從高處墮下，導致身體永久傷殘，並經常需要留院，其間依靠義工學習寫字，學歷不高；長大後，被告曾從事印刷工作、經營大排檔和五金鋪，擔當家中支柱，至50歲退休，擁有「良好及穩定的背景」。

辯方又指，被告親友在求情信對他抱持正面評價；心理報告亦顯示被告沒有反常的性癖好，重犯機會低，事後亦「學識同孫女保持距離」。辯方冀法庭接納被告因「一念之差，鑄成大錯」，並考慮到被告年紀大和身體有問題，酌情給予刑期扣減。

劉官判刑時提到，她理解不向女童X索取創傷報告的做法，以免她再次回憶事件。劉官同時指出，被告曾直接接觸X的私處，而且行為具持續性，令X感到驚慌，認為X承受的創傷「絕對不輕」，並相信事件對她的成長有潛在影響。對於X早前供稱掛念被告，亦想跟他玩耍及吃東西，劉官認為X只因童真和對被告有情感依賴才出此言。

就著減刑因素，劉官指出，被告年紀大和有身體問題並非減刑理由，又指心理和背景報告顯示，裁決後被告仍維持否認控罪，形容他「毫無悔意」，終判被告監禁18個月。

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