反恐條例第二案︳警否認搜屋時「插贓」　強調不會作任何威迫利誘行為 (16:31)

第三被告吳子樂2020年3月7日晚上在大角嘴宏創方503室被捕。證物警員周國豪供稱翌日凌晨0時至3時在503室搜獲行李箱、電子火柴、鎂粉、鋁粉和硫磺等，而行李箱內有8袋灰色粉末和引線，疑為爆炸品。

辯方播放閉路電視片段，顯示3月6日早上11時至3月7日早上10時間，多名深色衣男子拉著行李箱走入502室，502室和503室屬一門之隔。辯方指，有人將行李箱運入502室後，周國豪3月8日凌晨將物品「插贓」到503室。法官陳仲衡問，閉路電視有否拍到懷疑插贓過程；辯方答，警方無檢取3月8日凌晨的片段，懷疑發生插贓事件。

辯方表示，不會指控運送行李箱的男子為警員或周國豪，「我要問嘅係咁多」。周否認曾經插贓，亦否認將爆炸品放入503室的行李箱。在控方覆問環節，周表示從未進入502室，亦不知道其他警員有否入502室，控方表示稍後會傳召證人講解。

周國豪供稱，吳子樂被捕後同意警方在單位搜證，並在警員記事冊簽名作實。辯方盤問指出，另一警員沈鴻源曾毆打吳，周「趁住啲『打嚇氹』仲新鮮」，提前安排吳簽署。周稱記事冊由吳親筆簽署，「警方係唔會做任何威迫利誘行為」。辯方追問，周只可以代表自己發言，不能代表所有警員，如何確認其他警員不會打被捕者。周回答這是警隊宗旨。聆訊下周一（17日）續。