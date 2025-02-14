浸大校長衞炳江：不希望透過加學費增收入　對合辦新醫學院持開放態度 (16:14)

衞炳江指，八大校長早前聚首，同意需要與政府共渡時艱，但要等待當局確實撥款調整幅度，才可詳列開源節流方法。衞透露，自2021接任浸大校長一職後，已連續3年減省行政開支3%，將多出的資源撥到學術研究。他認為適當的財政壓力可令校方思考突破慣性，縮減恆常工作流程，數碼化工序。至於開源，他稱校方會努力尋找業界撥款，支持學術研究。

另外，浸大有意申辦第三間醫學院，衞炳江說「落場跑梗係想贏⋯贏唔贏到未知，鬥心係有」，指有信心其籌組的新醫學院籌備委員會是三間有意申辦的院校中「最好」。

有指新醫學院或以合作形式舉辦，衞指校方對方案持開放態度，稱早前也有跟科大和理大會面，對方也對「合辦」模式持開放。他指外界或質疑「合辦」模式下，新醫院難管治，他回應指「要做到實做到」，舉例美國哈佛大學和麻省理工大學也有類似合作，但他提到政府只給予學界3個月時間撰寫建議書，時間太短，「傾合作需要更長時間」。