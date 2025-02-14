中大醫院再申貸款延期　議員關注3年後仍未還款可否重訂預算 (13:30)

民建聯選委界議員陳永光亦指，2027/28年度首期須還款4億餘元，中大醫院應無法負擔，問及如何應對資金缺口。中大醫院行政總裁馮康表示，現時醫生薪酬開支佔成本逾四成，目前醫療服務使用套餐價，為避免後遺症導致額外支出，多聘資深醫生導致支出增加，院方未來會做好非醫生人手和薪津控制。他續指，之前人手不足未加開病，而今年後將開設病及手術室等，增加服務容量以更多盈利。中大校長盧煜明就表示，中大會加強與醫院合作，將有更多新項目可以進入，提升吸引力，舉例以ai做大腸鏡、超聲波殺癌症細胞等服務，提供獨有服務。

實政圓桌田北辰則形容，校方及院方對預算的預測能力「離晒譜」，要求先僅延期半年，並在8月視乎盈利情況，決定是否需要再重新整理預算，但他強調自己支持中大醫院的貸款延期，只是希望院方可提供「像樣的預測」供參考。醫務衞生局長盧寵茂指，半年時間太短，或對醫院發展不利，局方會密切監察中大醫院的營運及財務，並在順延貸款期間，每年向委員會匯報進展。

民建聯李慧琼亦表示，應有「底線思維」，關注若屆時數據偏離預測，應如何處理。盧寵茂回應稱，中大及中大醫院都有後備融資安排，如2027/28年偏離預算案，將提早考慮融資方案。中大校董會主席查逸超則表示，有信心中大醫院營運模式在商業上可行，另中大已向中大醫院注資近30億元，未來會全面考慮注資和借貸方案。