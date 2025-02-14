內地女子涉以假學歷報讀港大碩士課程　續准保釋候訊 (11:30)

被告李思萱(28歲)持中國往來港澳通行證，被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務，以及管有虛假文書共3罪。

控罪指出，被告2022年6月30日或該日前後，在香港為取得一張來港就讀入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即聲稱自己2016年9月至2020年5月在哥倫比亞大學就讀。

此外，她被控於2021年12月15日至2024年7月19日之間，在香港以欺騙手段，向港大職員訛稱自己擁有哥倫比亞大學文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得港大提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

被告另被控於2024年7月20日或該日前後，在香港明知或相信一張看來是由港大於2024年6月12日發給她的證書屬虛假，而保管或控制該文書，意圖由自己或他人藉使用該文書，而誘使另一人接受為真文書，並因而作出或不作某些作為，以致對另一人或其他人不利。