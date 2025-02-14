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政府刊憲列「太空油」為毒品　禁毒專員稱最高終身監禁增阻嚇力 (10:34)

政府今（14日）刊憲，將太空油原料依托咪酯及3種類似物列為毒品。禁毒專員李基舜今早在港台節目《千禧年代》表示，修例將販賣太空油原料罰則大幅提高至可判終身監禁，增加阻嚇力。

李基舜表示，目前依托咪酯雖屬《藥劑業及毒藥條例》第一部藥物，須醫生處方，但非法販賣最高只判囚2年；列為《危險藥物條例》毒品後，販運及非法製造最高可判終身監禁，而管有和服用最高可判囚7年，增強販毒阻嚇力。

被問及昨（13）日有泰國旅客帶太空油原料入境時，李基舜料修例後仍會有人「鋌而走險」，但相信海關執法能力。另外李基舜稱，前線警員配備太空油試紙執法後，至今以試紙拘捕5人。至於有意見憂修例令吸太空油地下化，李基舜稱不擔心，因吸毒「從來都係隱蔽」，當局將加強宣傳，戒毒機構、社福機構外展隊將更積極接觸吸毒者。

政府亦將美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯3種類似物列為毒品，李基舜說，曾在緝獲的4公斤太空油毒品化驗出以上物質，雖屬少數，但仍須「防患於未然」，以免毒販借機加入太空油毒品，「同年青人講合法」。

李基舜表示，曾有前線社工稱學校有學生吸食太空油，並引述去年調查指，300名吸食太空油人士中226人為21歲以下青少年。他稱不少太空油藉加味吸引年青人，加上毒販利用以電子煙吸食容易隱藏作賣點，當局將重點加強中學宣傳，包括本月24至28日在學校舉辦反「太空油毒品」周。

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