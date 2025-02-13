的士團體發起罷駛促當局打擊白牌車 的總：不參與不支持行動 (21:53)

的總現有6.3萬名會員，不少為前線司機。黃大海指，打擊白牌車的議題過往在不同場合已有討論，的士業界一致認同要規管白牌車，但的總不希望激化問題，故不參與罷駛。黃估計，罷駛做法為引起社會關注及政府重視，但的總認為亦要考慮對社會影響，「我地做法係，密切期待在政府展開諮詢時表達意見」。

網約私家車合法化，其中最受影響或為同樣需提供網約服務的的士車隊。黃大海同時為其中一隊獲批牌照的車隊、新科發展(國際)車隊的營運經理，被問到從車隊角度會否支持網約私家車合法化，黃大海指車隊持開放態度，「只要大家都合法，歡迎公平競爭」。

的總表明不支持行動，發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭向本報稱「無所謂」，「每個人各自為自己行為負責，我不評論」。

運輸及物流局長陳美寶上周三（5日）才在facebook透露與的士業界新春團拜，席間局長向業界派揮春，雙方最後有合照，黃羽庭亦有出席及獲局長親自送贈紀念品。被問業界為何對政府態度在一周內「大反轉」發起罷駛，黃羽庭笑言「咁拜年梗係要開心、唔係次次見面都要咁唔開心」，又指業界前晚召開會議是為商討與交諮會下周會面，會期早已決定，並非見局長後才發起開會。

不過，黃羽庭坦言，陳美寶當日在網約車規管上的答覆「無突破」、只重覆今年內立法，相信亦為業界開會時會贊成罷駛原因之一，「會上大家都吐心聲，我都係紀錄大家意見 」 。

黃羽庭強調，業界最不滿是白牌車現可「做住先」，「白牌車一日未立法，一日都係非法」，重申政府應制止非法行為。他指，前年業界因見政府承諾會監管白牌車，才暫停罷駛行動，批評政府無誠信，至今仍無立法，任由白牌車發展。