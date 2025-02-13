的士團體發起罷駛促當局打擊白牌車 的總：不參與不支持行動 (21:53)

香港無線電的士聯誼會等多個的士團體揚言若下周在打擊白牌車上未獲政府滿意答覆，將發動數千輛的士暫停載客最少5日。不過，另一的士團體「的士司機從業員總會」今日（13日）表明，不會支持行動。的總秘書長黃大海向本報稱，的總今日開會及諮詢過前線司機意見後，認同政府需更嚴打白牌車，但同時認為政府已表明今年內會立法，「可俾多少少時間政府」，故決定不會參與罷駛。
黃形容「每個的士團體都有自己遊戲規則」，對業內有人發起激烈行為不予置評。
的總現有6.3萬名會員，不少為前線司機。黃大海指，打擊白牌車的議題過往在不同場合已有討論，的士業界一致認同要規管白牌車，但的總不希望激化問題，故不參與罷駛。黃估計，罷駛做法為引起社會關注及政府重視，但的總認為亦要考慮對社會影響，「我地做法係，密切期待在政府展開諮詢時表達意見」。
網約私家車合法化，其中最受影響或為同樣需提供網約服務的的士車隊。黃大海同時為其中一隊獲批牌照的車隊、新科發展(國際)車隊的營運經理，被問到從車隊角度會否支持網約私家車合法化，黃大海指車隊持開放態度，「只要大家都合法，歡迎公平競爭」。
的總表明不支持行動，發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭向本報稱「無所謂」，「每個人各自為自己行為負責，我不評論」。
運輸及物流局長陳美寶上周三（5日）才在facebook透露與的士業界新春團拜，席間局長向業界派揮春，雙方最後有合照，黃羽庭亦有出席及獲局長親自送贈紀念品。被問業界為何對政府態度在一周內「大反轉」發起罷駛，黃羽庭笑言「咁拜年梗係要開心、唔係次次見面都要咁唔開心」，又指業界前晚召開會議是為商討與交諮會下周會面，會期早已決定，並非見局長後才發起開會。
不過，黃羽庭坦言，陳美寶當日在網約車規管上的答覆「無突破」、只重覆今年內立法，相信亦為業界開會時會贊成罷駛原因之一，「會上大家都吐心聲，我都係紀錄大家意見 」 。
黃羽庭強調，業界最不滿是白牌車現可「做住先」，「白牌車一日未立法，一日都係非法」，重申政府應制止非法行為。他指，前年業界因見政府承諾會監管白牌車，才暫停罷駛行動，批評政府無誠信，至今仍無立法，任由白牌車發展。
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