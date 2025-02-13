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李家超總結夏寶龍指導意見 向各司局長提7點指示 (21:23)

港澳辦主任夏寶龍日前到大灣區調研，其間接見多位特區政府官員。特首李家超今日（13日）在社交平台表示，感謝夏寶龍肯定特區政府的工作，並指出新增長點和破格方向，他今早召開會議，總結其指導和意見，並向各司局長提出7項指示，包括要求在發展北部都會區、鞏固和提升國際金融中心地位、以及進一步強化貿易中心地位等重點項目上，謀劃具體工作計劃並盡快執行及落實，以展示政府改革、創新和破局的決心。

夏寶龍上周日（9日）在深圳前海與政務司長陳國基、財政司長陳茂波及7位局長會面，與會官員亦向他匯報工作。當時，李家超正訪問哈爾濱，未有與會，他今日在facebook專頁表示，各司局長在夏寶龍主持的座談會上各自就其工作滙報，體現了他要求司局長各司其職、各展所長，同時發揮協同互補的管治理念。

李續指，他從哈爾濱返港後，今日與各司局長開會，就夏寶龍的指導和意見，從思想及重點項目方面，分別提出指示。

思想方面，李家超要求進一步改革「破局」，認為過去兩年半透過修改法例、制定和優化行政手段、精簡程序等的改革方向正確，未來要進一步加大力度、擴闊範圍和思維，敢於求變；亦要持續「提速、提量、提質、提效」，發揮本港「內聯外通」的功能，積極和主動與大灣區城市聯動合作，推動灣區一體發展，同時開拓新興市場，以應對地緣政治及單邊主義抬頭。

至於在重點項目上，李要求在發展北部都會區和河套深港創新合作區時，簡化程序，盡快讓首批產業進駐，以及推進兩地規則銜接和機制對接，便利人流、物流、資金流和信息流；亦要強化航運和港口發展、鞏固、提升國際金融中心地位和貿易中心地位，措施包括加快港口綠色化、數字化和智能化、打通更多類似「渝深港圖定班列」和「桂港天天班」的貨運路線和航線增加貨源量；推動更多內地龍頭企業來港上市，開拓金融合作區域網絡和國際黃金交易中心等。

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