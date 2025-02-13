安樂機電前女經理指稱多次遭上司性騷擾　管理層稱「公司文化」　事主入稟索償 (18:54)

安樂工程集團表示，相關個案已交由律師處理，現階段不宜作出評論。公司設有內部機制處理員工的投訴和不滿，並會一視同仁，公平公正地處理每宗個案。

申索人姓楊，兩名答辯人分別為鄭偉能，及安樂機電設備工程有限公司。據入稟狀所指，申索人自1990年起在安樂工程集團旗下公司工作，2010年起在安樂機電設備工程任職經理，至2024年離開公司時在該集團服務近34年；鄭於案發時為安樂機電設備工程的首席總監，申索人的直屬上司為鄭的下屬。

申索人指稱，鄭自2021年起經常用言語侮辱她，包括評論她的身材，稱其「好身材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客人」、捏造申索人曾為夜總會經理，要她安排女同事與鄭同坐聚餐，及申索人誤把消毒液弄到他人時，嘲笑她「顏射」男同事等。2022至2023年間，鄭曾在電話中審問申索人，問她為何向該集團管理層呈交的報告中，只稱讚其前外籍上司，而沒有稱讚鄭，以及在另一場合向申索人稱「你喜歡湊鬼呀嘛，快啲去X個死鬼佬啦，去含X啦」，並要求申索人日後被問起喜歡哪個上司時，需回答最喜歡的上司是鄭。

申索人在2023年間遭鄭在職場上的孤立，包括被其他同事取代她的工作，及她是團隊內唯一沒得到晉升機會的人。同年申索人向該集團投訴鄭的性騷擾行為及安樂機電設備工程縱容鄭，獲告知該集團創辦人潘樂淘會親自與鄭一同處理這宗投訴。申索人反對做法，但獲告知這是創辦人的指示。其後申索人的投訴被無視，更獲告知鄭的相關行為是公司文化。事件令申索人須尋求醫療上的輔導及治療，申索人要求法庭頒令兩名答辯人違反性別歧視條例及需賠償。