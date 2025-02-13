全運會馬拉松測試賽2.23舉行　深圳灣口岸當日凌晨2時至早上11時封閉 (18:31)

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強表示，賽事設男女子兩個組別，其中女子組於早上7時於深圳灣體育中心出發、男子組則早上7時半起步，賽事開始兩公里後，選手會經深圳灣口岸進入香港，沿深西通道向南跑至折返點，再沿路返回深圳，預計所有跑手於兩小時內完成香港賽段。楊續說，目前最終跑手數字仍未定，跑手需要預先提供個人資料，主辦方會核實其資格，在前往起跑區域前亦會再檢查。

賽事當日的凌晨2時至早上11時，將禁止非賽事人員及車輛進入口岸和賽事管理區域，其中深圳灣口岸出境方向的前端連接道路將封閉，涉及深圳灣公路大橋、深港西部通道及其他相關路段。運輸署新界首席運輸主任王伯健說，當日所有公共運輸會暫停進入深圳灣口岸，呼籲旅客盡量使用東鐵線過境列車，港鐵會按需要加強服務；來往皇崗的跨境巴士班次則會加強。

王伯健又說，平常周日早上6時半至11時有約2.6萬人經深圳灣口岸過境，過境車流則約2000部，其中9時至11時為高峰，運輸署評估後認為，其餘口岸有足夠空間容納相關人流車流。