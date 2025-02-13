明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

全運會馬拉松測試賽2.23舉行　深圳灣口岸當日凌晨2時至早上11時封閉 (18:31)

2025深港馬拉松賽暨第十五屆全國運動會田徑（馬拉松）測試賽將於2月23日（星期日）舉行，賽道跨越深港兩地，其中香港區賽道長21.841公里，跑手會經深圳灣口岸進入香港賽段。政府今（13日）公布，深圳灣口岸將於當日凌晨2時起至早上約11時封閉，禁止非賽事人員及車輛進入，其間會暫停所有公共交通及貨車通關服務。

全運會香港賽區統籌辦主任楊德強表示，賽事設男女子兩個組別，其中女子組於早上7時於深圳灣體育中心出發、男子組則早上7時半起步，賽事開始兩公里後，選手會經深圳灣口岸進入香港，沿深西通道向南跑至折返點，再沿路返回深圳，預計所有跑手於兩小時內完成香港賽段。楊續說，目前最終跑手數字仍未定，跑手需要預先提供個人資料，主辦方會核實其資格，在前往起跑區域前亦會再檢查。

賽事當日的凌晨2時至早上11時，將禁止非賽事人員及車輛進入口岸和賽事管理區域，其中深圳灣口岸出境方向的前端連接道路將封閉，涉及深圳灣公路大橋、深港西部通道及其他相關路段。運輸署新界首席運輸主任王伯健說，當日所有公共運輸會暫停進入深圳灣口岸，呼籲旅客盡量使用東鐵線過境列車，港鐵會按需要加強服務；來往皇崗的跨境巴士班次則會加強。

王伯健又說，平常周日早上6時半至11時有約2.6萬人經深圳灣口岸過境，過境車流則約2000部，其中9時至11時為高峰，運輸署評估後認為，其餘口岸有足夠空間容納相關人流車流。

相關字詞﹕編輯推介 全運會 深圳灣口岸

上 / 下一篇新聞