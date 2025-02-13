警破「彈票黨」集團拘10男女　涉28宗網購行騙案 (18:14)

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣表示，28宗案件的事主在網上討論區或拍賣平台出售個人物品，包括名貴手表、名牌手袋、電話、音響器材、電子產品及單車等。集團成員透過網上平台接觸事主，並以簡單的英文溝通，再以通訊軟件相討價錢，當雙方達成協議後，就傳送銀行入數收據照片，令事主以為成功收取款項，其時騙徒訛稱不方便親自交收物品，會安排運輸公司交收，其後在網上平台預約接單的司機到事主住所或公司附近的路旁接收物品，然後親身或安排同伙到港鐵站附近馬路收取貨物，事主其後接獲銀行退票通知，才知悉存款是經空頭支票存入，始知遇上「彈票黨」，此時騙徒已在社交媒體封鎖事主。警方亦發現騙徒會利用不同藉口，例如將要離港公幹，令賣家心急盡快完成交易降低戒心，被騙徒乘虛而入。

新界北總區公眾活動調查組胡卓軒指，經情報分析及翻查大量閉路電視，鎖定一個活躍於新界區詐騙集團。該主腦及骨幹成員負責在網上聯絡事主、存入空頭支票、安排貨車司機取貨及親自接收贓物。前日（11日），警方在元朗發現主腦以空頭支票企圖騙取一名男事主的音響設備，立即採取拘捕行動，及時起回失物，亦在搜查被捕人租用的私家車及住所，檢獲屬於另一名事主的兩部相機、一本他人的支票簿及早前犯案時衣著。新界北總區刑事部隨即於翌日（12日），在全港多處拘捕多9名男女，包括負責處理贓物的骨幹成員。相信涉及去年8月至2月共28宗同類案件，損失財物共46萬元，當中單一最高損失6.95萬元，失物是一隻名表。

被捕8男2女包括兩名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡30至59歲，涉嫌串謀詐騙，分別報稱無業、運輸工人、清潔工及自僱人士，集團主腦及一名骨幹成員正被扣留調查，其餘8人已獲准保釋候查。