白石角貓隻墮樓亡　警拘男戶主涉虐待動物 (16:05)

愛協指，昨（12日）早上主動向警方呈報案件，並提供所有相關證據。其後，愛協督察在下午與警方一同返回事發現場進行詳細調查。經仔細審視附近的閉路電視片段及完成鄰里問卷調查後，案件疑點指向一名愛協去年持續跟進的戶主。警方最終以懷疑殘酷對待動物罪將涉案戶主拘捕。案件交由大埔警區刑事調查第五隊跟進。

警方指，昨（12日）接獲相關機構報案，稱於2月11日收到大埔科進路一屋苑的保安人員通知，指一隻貓從一單位墮下，機構人員其後到場，該貓隻現場被證實死亡。相關機構懷疑該貓隻未有被妥善照顧，遂報案。該貓隻屍體已交由該機構處理。案件交由大埔警區動物罪案警察專隊跟進，經調查後，警方昨午在大埔區拘捕一名男子，涉嫌「殘酷對待動物」。該名被捕人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

根據香港動物報去年12月底的報道，白石角海日灣2期有戶主將貓放養於露台，該貓坐在露台欄杆上，非常危險，報道指該單位並非第一次將貓放露台，去年8月底，該貓同樣被拍攝到一度半身攀出玻璃圍欄外，險象環生。