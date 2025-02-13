7個月大女嬰祈祈急需換心續命　父盼奇蹟籲支持器官捐贈 (16:02)

合適捐贈者體重須為7至22公斤、血型不限。兒童醫院指，祈祈已納入本地心臟移植輪候名單超過4個月，是同體型病人的首位，惟由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時仍未覓得合適心臟作移植。祈祈完全依賴雙心室輔助器（biventricular assist device）支援心臟循環功能以維持生命，早前因導管位置感染，併發敗血症，昨日起出現呼吸衰竭，驗出血液中有細菌，正接受抗生素治療。

祈祈父親透過錄影片段表示，祈祈現時長期靠儀器維持生命，有不同程度的風險，如早前出現細菌感染。他稱，祈祈雖然年幼，但十分堅強，每日都會對父母及照顧她的醫護人員笑，形容她「好叻、好勇敢」，盼望女兒可遇奇蹟，能夠等到適合移植的心臟。

祈祈於去年9月因食慾不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，並出現心源性休克，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。她同月接受肺動脈繃紮手術，之後病情惡化，更先後接駁體外膜氧合器及雙心室輔助器。

兒童醫院稱，當尋獲合適的心臟時，醫管局將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。