九巴稱若助承擔兩元優惠成本將有加價壓力 (15:46)

政府在2022年將2元長者乘車優惠適用年齡降至60歲，以鼓勵長者出行，惟九巴稱，客量未見上升，去年九巴12至64歲的客量與2018年相比仍少12%，而整體客量亦只回復疫前9成。九巴又稱，外界認為政府在長者優惠上開支大是因需補貼營辦商，惟在九巴角度，九巴都要「搵車搵人」以應付長者出行需求，故政府「只是透過營辦商補貼受惠人士」。

有討論亦認為比起向長者開刀削減優惠，應先解決長車短搭問題，促請政府要求巴士公司實施分段收費。九巴指認同可探討解決問題，但認為首先要定義何謂「長車」及「短搭」，據九巴觀察，「可能幾十個才有一個是搭一個站便下車」。九巴又指，一直有與運輸署商討擴展分段收費，惟實施時九巴及運輸署亦有不同考慮，如九巴需考慮如乘客需上車及下車均需拍卡，拍卡機位置應設在車站或車廂，會否影響人流運轉等，而運輸署亦提出要顧及長途路線的乘客，「推出分段收費優惠後，可能頭3站會有好多乘客上車，在第8個站就落車，但在第4、5站等上車的長途客可能就會上唔到車」。

至於每月2元優惠金額設上限，限制優惠次數等，九巴稱交由政府決定，技術問題亦是由支付商負責，九巴屬被通知角色，九巴會教導車長適應政策。