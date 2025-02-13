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村屋大王及區議員套丁案　控方稱每名出售丁權原居民可獲5萬至25萬元 (14:42)

有「村屋大王」之稱的王潘律師行創辦人王光榮，涉嫌串謀元朗區議員程振明「套丁」，藉興建私人住宅販售圖私。二人否認一項串謀詐騙罪，案件今日（13日）於區院續審。控方於開案陳辭提及，王光榮委任程振明為他公司的受托人，二人串謀原居民詐騙地政總署以取得建屋牌照，在元朗開發名為「曉門」的屋苑項目。至2019年售出115棟獨立屋，套利逾10億元。據相關協議，王光榮可從淨利潤中獲得15%報酬；程振明獲793萬元顧問費。

兩名被告分別為王光榮（72歲，報稱事務律師）及程振明（65歲，報稱區議員），同否認於2005年至2019年間，與142名新界原居民串謀詐騙地政總署，誘使署方批出建築許可證。控方讀出開案陳辭，指本案涉及透過142名原居民取得興建丁屋牌照，在元朗水蕉新村發展名為「曉門」的屋苑項目。上述原居民在申請時同意從未轉讓丁權。

王為榮佳建築有限公司的負責人，程是上述鄉村原居民代表，王於案發時段委任程為公司的受托人，協助從原居民手中取得丁權，以及向地政總署申請建築許可，從而賺取顧問費用。自2005年起，王與其妻林綺媚及暢發投資有限公司簽署合資協議，訂明王為「曉門」項目的戰略夥伴(strategic partner)，處理相關業權，並可從純利中獲得15%作報酬。

榮佳建築通過程向原居民收購丁權，每名出售丁權的原居民可以獲得5萬至25萬元不等，並由王身為合伙人的王潘律師行為142名原居民申請興建丁屋牌照。及後，榮佳建築安排光福建築有限公司承建獨立屋，當工程竣工及獲發滿意紙後，王潘律師行代表原居民向地政總署申請解除獨立屋的轉讓限制，藉此將獨立屋包裝成「曉門」屋苑，作為一手樓推出市場。

由2014年至2021年間，王潘律師行先後向一手住宅物業銷售監管局呈交「曉門」售樓書、樓價單、銷售安排及交易登記人的資料。至2019年，榮佳建築就「曉門」售出115棟獨立屋，套利逾10億元；王從項目中多次獲得發展基金及服務費，程獲得793萬元顧問費。二人相繼於2021年3月被捕，王在警誡下承認藉獲得丁權以發展「曉門」項目，但不認為取得丁權的過程中犯法；程保持緘默。

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