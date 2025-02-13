林百欣三房母女涉賤賣公司資產　三房兒子否認聽母親指示簽股份轉讓文件 (14:42)

原告為高發發展有限公司；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，後者是兩母女控制的BVI公司。本案爭議為，高發發展2000年將上海匯發股份低價轉讓予高發控股，兩母女作為高發發展時任董事，有否違反受託人責任。

顧瑞英兒子林偉鈞事發時為高發發展董事及上海匯發總經理。他稱在匯發的角色如同父親的「眼睛」和「耳朵」，替父親監察上海豪宅項目「芝大廈」工程，以免施工人員報價太高。原告方呈上文件，林偉鈞原本向父親索取409萬美金（折合逾3184萬港元）工程款項，後改為200萬美金（折合逾1557萬港元）。他解釋父親偶爾現金流不足，會減少資金；父親亦常說「用錢控制施工隊」，確保項目開支平衡。

原告方表示，林偉鈞曾以高發發展董事身分，簽署涉案2000年股份交易的決議案。他稱不記得在誰指示下簽名，當時沒有閱讀決議案內容，但「daddy叫我哋簽嘢，我哋通常唔會唔簽」。原告方盤問指，實情是顧瑞英要求他簽名，顧和林明珠藉轉讓股份謀取私利。林偉鈞表示不同意，指當時和母親因生意理念爭執，他不會聽從母親的指示。聆訊下周一（17日）續。