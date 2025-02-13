鄭嘉如遭WSJ解僱提申索　庭上透露律政司需時考慮介入與否 (14:41)

鄭嘉如今有到庭，由資深大律師祁志、大律師馬亞山及Nicklaus Pannu-Yuon代表；被告Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.有派人到庭，由大律師黎建華代表。

被告被控「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第21B條（1）款所授予的任何權利」，及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」兩罪。

祁志表示，得悉律政司一方希望將案押後8周考慮是否合法介入聆訊，被告方同意。祁志續指，申請方的立場是勞工處去年下旬向律政司就應否檢控索取法律意見，律政司12月20日建議勞工處不作檢控，同日法庭發出傳票，律政司早於此前已取得相關文件，有充分時間考慮是否有表面證據，來介入此宗「簡單」的案件。

黎建華回應稱，雖然本案指控看來頗精簡，但涉及好幾名公司僱員，有機會並非身處本司法管轄區，故需時索取指示，8周已是最保守估計。蘇官關注本案是否有迫切性處理？祁志同意，指鄭嘉如遭公司非法解僱，阻止她參與職工會活動，侵害其權利，認為本案涉及公眾利益。蘇官再問，被告方會否有較資深法律代表參與？黎稱有計劃，又指很可能有法律爭議。蘇官最終應辯方申請押後本案至4月。