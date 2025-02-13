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刊標示折扣廣告被醫委會指違專業操守　梁家騮申司法覆核上訴遭駁回 (12:27)

立法會前醫學界議員梁家騮2018年因他有份的內視鏡診所涉刊登有標示折扣的廣告，遭投訴違反專業操守。他向醫委會提司法覆核，指《香港註冊醫生專業守則》限制過闊。原訟庭早前駁回覆核，梁家騮不服上訴，今（13日）被上訴庭駁回。上訴庭判辭表示，涉事廣告直接標記原價和折扣後價錢，醫委會有權認定不是正當廣告手法，下令維持原判，梁家騮須向醫委會支付訟費。

上訴人為梁家騮；答辯人為醫委會。本案源於一間醫療中心登廣告宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，梁家騮上訴指醫委會錯誤裁定廣告為宣傳策略，違反醫生專業守則不得「以招徠病人或兜攬生意為目的」的條文。上訴庭判辭表示，涉事廣告標記折扣後價錢，醫委會有權認定廣告旨在招徠病人，無疑於商店的季節性減價優惠，因此醫委會沒有誤解守則，亦沒有達致錯誤結論。

梁家騮一方指出，廣告能提醒市民及早發現胃癌及腸癌風險。上訴庭認為廣告超出公眾教育的範圍，無證據顯示貧困病人會受惠於癌症篩檢計劃；醫委會有權認定廣告屬商業宣傳，以招徠病人為目的，裁定上訴理據不成立。

梁一方爭議，醫委會限制醫生提供醫療服務的折扣資訊，對醫生的言論自由構成不合比例限制，而法庭不應跟隨醫委會裁斷。上訴庭認同法庭不應盲目跟隨醫委會意見，但指醫委會已考慮專業操守的界線，每一宗案件要按事實決定，而醫委會本案決定恰當。上訴庭認為醫委會施加的限制取得適當平衡，而本案廣告對於病人獲取健康資訊的權利無任何價值，拒納上訴理據。

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