的士業界醞釀「暫停載客」以求打擊白牌車　運輸署籲保持理性以市民利益為重 (20:24)

署方重申，會在全面考慮研究結果和聆聽持份者的意見後，我們會於今年內就規管網約車平台訂定規管的立法建議，又指根據現行法例，任何人士或機構如欲安排私家車作出租或取酬方式載客，有關車輛必須根據《道路交通條例》（第374章）的規定，領有有效的出租汽車許可證。對於有營辦商在香港營運並提供預約個人化點對點交通服務，運輸署已去信提醒其有關法例規定。

署方又指警方一直採取針對性執法行動，對轉介和投訴個案展開調查和跟進等，以打擊非法出租或取酬載客活動。政府正持續檢視進一步完善現有法例，建議當有足夠證據顯示相關車輛確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行，即使基於各種原因未能確認涉事司機的身份而未必能夠向該司機提控，法庭可視乎當時的具體情况，命令將涉事車輛扣押並暫時取消車輛牌照。政府正研究修例方向，會適時向立法會提交修例建議。