明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

振興新村命案九旬事主文叔持多塊地皮　生前屢與發展商對簿公堂均敗訴　判辭揭兒孫曾助作供 (20:12)

元朗振興新村日前發生命案，一對父子身亡，九旬死者文叔的孫兒其後亦墮樓身亡。據法庭不同案件的判辭顯示，九旬事主文叔持有多塊地皮，生前多次與發展商對簿公堂，全部裁定敗訴，並須承擔訟費。根據判辭，文叔控訴發展商逼迫他賣地，並一度索價逾2378萬元，為發展商估價近十倍。此外，文叔的兒子曾上庭協助他表述陳辭，惟法官形容兒子的協助未盡理想，其後再進一步批准文叔的孫子協助。

翻查判辭，文叔曾與三間發展商對簿公堂，三案均裁定敗訴。首案涉及文叔的祖傳地段，判辭透露文叔年幼時正值二戰，因家境清貧，教育程度至小二；他早年和八兄弟共同繼承涉事土地，獲九分之一業權。2006年起，發展商成功收購其餘八兄弟的業權，問文叔是否願意出售剩餘業權，惟雙方談判不果，衍生官司。

相關報道：振興新村命案案發單位凌亂　九旬事主生前曾向街坊透露不想被人收地

判辭提及，文叔有腳痛行動不便，從元朗村落前往巿區上庭要「騰上騰落」。法官考慮地段用途和分劃程度後，接納以發展商建議分劃土地，裁定發展商勝訴。法官表示，文叔年紀老邁和身體欠佳，理解他不想分劃祖傳土地，但文叔沒有把握機會庭外和解，亦無按法庭建議尋求專業意見，下令文叔支付訟費。

次案涉及文叔持有四幅不規則用地，位於元朗鄉郊。發展商2022年獲城規會批准在地段附近興建過渡性房屋，要求法庭頒令出售文叔的用地。判辭指，文叔因年紀原因，庭上口齒表達較困難，法庭先後批准文叔的兒子和孫子擔任「麥肯錫朋友」（McKenzie Friend），協助文叔表述申請。法官裁決指，文叔當時並未使用涉事地段，將地段併入過渡性房屋計劃是良好的時機，遂批准出售地段，文叔須付訟費。

法庭昨頒下第3宗案件判辭，涉及文叔另一祖傳地段，現為廢棄池塘，可用作興建村屋。2023年至2024年間，發展商與文叔商討買入業權，發展商估價逾243.5萬元，文叔還價逾2378.2萬元，為估價之9.77倍。法官考慮文叔聲稱願意賣地，但開價不合理，認為文叔態度不合作，使發展商不能以合理的價格買地。法官考慮到分劃土地後，地段面積仍足夠讓文叔或其子孫興建自己的村屋，加上地段規模相當大，頒令分劃土地，文叔須付訟費。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 元朗 謀殺

上 / 下一篇新聞