振興新村命案九旬事主文叔持多塊地皮　生前屢與發展商對簿公堂均敗訴　判辭揭兒孫曾助作供 (20:12)

翻查判辭，文叔曾與三間發展商對簿公堂，三案均裁定敗訴。首案涉及文叔的祖傳地段，判辭透露文叔年幼時正值二戰，因家境清貧，教育程度至小二；他早年和八兄弟共同繼承涉事土地，獲九分之一業權。2006年起，發展商成功收購其餘八兄弟的業權，問文叔是否願意出售剩餘業權，惟雙方談判不果，衍生官司。

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判辭提及，文叔有腳痛行動不便，從元朗村落前往巿區上庭要「騰上騰落」。法官考慮地段用途和分劃程度後，接納以發展商建議分劃土地，裁定發展商勝訴。法官表示，文叔年紀老邁和身體欠佳，理解他不想分劃祖傳土地，但文叔沒有把握機會庭外和解，亦無按法庭建議尋求專業意見，下令文叔支付訟費。

次案涉及文叔持有四幅不規則用地，位於元朗鄉郊。發展商2022年獲城規會批准在地段附近興建過渡性房屋，要求法庭頒令出售文叔的用地。判辭指，文叔因年紀原因，庭上口齒表達較困難，法庭先後批准文叔的兒子和孫子擔任「麥肯錫朋友」（McKenzie Friend），協助文叔表述申請。法官裁決指，文叔當時並未使用涉事地段，將地段併入過渡性房屋計劃是良好的時機，遂批准出售地段，文叔須付訟費。

法庭昨頒下第3宗案件判辭，涉及文叔另一祖傳地段，現為廢棄池塘，可用作興建村屋。2023年至2024年間，發展商與文叔商討買入業權，發展商估價逾243.5萬元，文叔還價逾2378.2萬元，為估價之9.77倍。法官考慮文叔聲稱願意賣地，但開價不合理，認為文叔態度不合作，使發展商不能以合理的價格買地。法官考慮到分劃土地後，地段面積仍足夠讓文叔或其子孫興建自己的村屋，加上地段規模相當大，頒令分劃土地，文叔須付訟費。