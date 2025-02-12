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政府推「前沿科技研究支援計劃」　申撥30億支持大學團隊從事AI等七類科技研究 (18:34)

政府建議在「創新及科技基金」撥出30億元，設立「前沿科技研究支援計劃」（下稱前沿科技計劃），支持教資會的大學團隊從事7類前沿科技領域的基礎研究，包括人工智能、量子信息、集成電路等。政府提出獲批的科研合作須由國際頂尖人才帶領，每項目可獲一筆約1億至3億元的資助，以配對形式資助薪酬、設備等開支。政府預計在2025/26年度推出邀請大學提交申請，最快明年上半年公布結果。

立法會工商及創新科技事務委員會將於下周二（18日）討論相關建議。創新科技及工業局及創新科技署稍後將向財委會申請批准，在「創新及科技基金」下開立30億元承擔額的新專屬分目支持計劃。政府提出以配對形式發放資助，其中研究人員及學者薪酬，「政府」與「申請機構及其他資金」比例為1比1；其餘開支則為4比1。

申請資格方面，當局建議申請者須為教資會資助大學，並為從事與國家「十四五」規劃瞄準的7個前沿科技領域的基礎研究，包括人工智能、量子信息、集成電路、腦科學與類腦研究、基因與生物技術、臨床醫學與健康，以及深空、深地、深海和極地探索。

政府列明申請項目須由國際頂尖人才帶領合作，領軍者須過去10年於香港以外院校、公私營研究機構或私人企業的研究分支工作3年或以上的研究人員，並最快可於提交申請前6個月內到任。

至於評審準則，政府會設立一個由學術業界和政府人士等組成的督導委員會，負責評審經秘書處初步評核的申請，參考準則包括參與的學者和科學家的地位和聲譽、團隊的技術及管理能力及往績、計劃建議的財務可持續性等。當局表示，機構在申請成功後，須與政府簽訂協議，確保申請的研究設施項目會18個月內開始運作，並運作不少於5年，如表現不符協議條款，政府有權提早終止協議；而部分資助金額最終並非專用於相關的用途，政府亦有權收回相關資助。

當局又提到，在避免雙重受益基本原則下，申請機構不得就任何已獲「前沿科技計劃」涵蓋的開支，向其他以公帑運作計劃申請資助。

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