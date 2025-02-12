立會議案辯論一夫一妻制　葉劉稱有「重量級人物」要求支持　強調若黨員有婚外情「絕不姑息」 (18:12)

葉太發言時先表示，多名議員包括她在內，昨晚收到一名「重量級人物」要求支持議案，她沒有透露該人身份，謂雖然今年是選舉年，大家不想開罪選委，但她向對方稱難以支持議案，質疑議案「有問題」。她指出，香港於70年代才廢除妾侍，認為「一夫一妻」制度是新中國才確立，中國多年來傳統是實行「一夫一妻多妾」，「（一夫一妻）不能說是我們傳統」。

議案促請政府「防範和抵制不良文化」，葉太指出人與人關係不是「非黑即白」，以婚外情問題為例，她認為同屬不良文化，質疑當局應如何處理。「作為一個女性，我最反對有人有婚外情，如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息，是否都要抵制這些？抵制什麼？」她強調，香港是法治社會，應尊重法庭裁決。

何君堯發言時，批評近年終審法院審理的部分案件，在平權、反歧視、多元口號下，衝擊和侵蝕傳統價值觀，認為不應因為因為自由、民主、包容，而忘記自身傳統價值觀，強調內地《憲法》指出，應保障婚姻、家庭、母親和兒童。他質疑，終院在岑子杰案要求政府就同性伴侶關係設替代框架，帶來憲制問題，謂立法應由立法會決定，並非由法庭說了算，必要時應立法「取締有關判決」。

政制局長曾國衞在辯論開首時發言，稱政府就婚姻制度的立場明確，是維護「一夫一妻、一男一女」制度，指《婚姻條例》原則包括一男一女、自願結合、終身結合且不容他人介入，表示終院在岑子杰案中亦確認，《基本法》保障的婚姻憲法自由，僅限異性婚姻。

葉劉最終投棄權

議案以69票贊成、10票棄權獲通過。投棄權票議員包括新民黨葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康，實政圓桌田北辰，以及林素蔚、陳紹雄、林筱魯、江玉歡。

曾國衞總結發言時表示，政府會加強宣傳和教育「一夫一妻、一男一女」為本港婚姻制度，並稱香港社會自由、多元、開放，當局會建立和諧與相互尊重的社會。他說，政府尊重終院裁決，正積極進行制訂同性伴侶替代框架的工作，有具體方案後將諮詢立法會意見，但強調替代框架並不等同婚姻。