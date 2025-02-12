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涉助蔡天鳳前夫潛逃　網紅潘巧賢稱租船者「可疑唔代表係非法」 (18:17)

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助蔡的前夫鄺港智潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（12日）在九龍城法院續審。潘巧賢在盤問下同意租船者「好可疑」，但「可疑唔代表係非法」。另外，庭上提到，林舜曾對潘巧賢說，「如果真係有啲水警或巡邏組扣咗隻船.......嗰個人要孭飛，一定要30萬先做到」。控方指出，潘明顯知悉事件涉及非法安排；潘不同意。

控方針對2023年2月24至25日，潘巧賢跟涉案人士盧曉虹（Ivy）和首被告林舜就租船的通訊提問。控方稱，盧曉虹曾向潘巧賢談及「幾多錢都冇問題」等，問潘有否覺得奇怪？潘答謂，按她理解，租船者「好有錢」，該人或想「畀生意林舜做」。控方續謂，當時亦談到「盡快最好」等，再問潘有否覺得奇怪；潘稱「平時佢哋出海都係即興」，覺得「完全冇問題」。

此外，控方資料顯示，盧曉虹曾問潘巧賢「你老豆有冇辦法」；潘回覆道：「我老豆呢哋咁細嘅事，佢唔會孭。」潘在庭上強調，她希望藉上述回覆表達拒絕的意思，讓盧「知難而退」，又謂「我阿爸點會幫人租船」。

潘巧賢早前供稱，起初獲悉涉案租船費用為3萬元，但及後發現租金為30萬，她覺得「好古怪」，遂試探盧曉虹。控方質疑，潘巧賢「用咁多篇幅同時間去chok佢」，是因為知道租船者「好可疑」，並有可能涉及非法事情；潘同意租船者「好可疑」，但不認為對方涉及非法事情，強調「可疑唔代表係非法」，租船者或有其難處。

至於潘巧賢跟林舜的通信，控方提到，潘巧賢曾向林舜稱「可唔可以平啲」、「佢問15萬得唔得」；潘在盤問下解釋，只是替盧曉虹詢問租船價格，又自言當時已開啟「拒絕模式」，希望盡快解決事件。潘巧賢今作供完畢，案件押後至5月7日作結案陳辭。

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