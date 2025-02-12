渣馬號碼布餘波未了　疑有「男代女跑」　大會：用他人號碼布屬違例 (18:27)

根據市民蘇先生提供片段，身穿號碼布編號「33150」的女子全馬挑戰組跑手身型健碩，戴上白色鴨舌帽及運動太陽眼鏡；該名跑手身後的男跑手號碼布編號顏色為黑色。本報於渣馬網站查閱號碼布編號「33150」跑手成績，發現該名跑手的紀錄已不存在；按網上流傳該名跑手的成績證書列有的名字「Cao YouXuan」，相關紀錄同樣已不存在。

渣馬大會回覆查詢指，根據大會規則，使用他人號碼布及授權其他人穿戴其獲分配的號碼布均屬違例行為，大會將對違例者，包括參賽資格持有人及非原參賽資格持有人，作紀律懲處及拒絕其參與日後由大會舉辦的賽事。大會再次提醒參賽者，領取跑手包及佩戴號碼布時，必須小心核對號碼布上的個人全名或拼音，確保正確無誤。

翻查本報拍攝的全馬挑戰組相片，男子本地冠軍黃尹雋身穿的號碼布編號顏色為黑色；女子本地冠軍羅映潮的號碼布編號則為紅色。參與挑戰組以外賽事的跑手，其號碼布編號顏色不論男女皆為黑色。