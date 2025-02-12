羅淑佩：爭取《香港四徑大步走》登海外影展、國際及內地串流平台 (18:20)

鄭泳舜亦問及當局將如何優化山徑或郊野公園配套設施，會否邀請周潤發、居港桌球手奧蘇利雲等名人宣傳。羅淑佩稱已完成12條山徑優化工程，尚有8條行山徑改善工程料在明年第一季前完成，已預留5億元優化改善及增設郊野公園設施。她稱《四徑》電影熱潮是推廣山徑旅遊的契機，又認同鄭的建議，稱會考慮在難度較低、大眾化的山徑增設遊客中心等設施。

民建聯李世榮關注會否為全港山徑難度評級，以及請民間行山會營運山徑遊客中心。羅淑佩回覆將在山徑出發點設更多指示，並對行山會營運遊客中心「持開放態度」。

經民聯陸瀚民指香港已舉辦多個越野跑、路跑賽事，倡打造香港為「跑步天堂」，發展周邊產業，「幫香港賺啲錢」。羅淑佩回應稱，在不影響本地市民參與下，絕對歡迎更多旅客來港參與大型比賽。

選委界林筱魯問及會否推廣殘疾人士友善的山徑，羅淑佩僅呼籲殘疾人士「量力而為」，並指山頂環迴步徑、東壩及北潭涌部分路徑相對易行。