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陸振中涉非禮及襲擊案結案陳辭　辯方質疑事主證供不實 (18:19)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（12日）在區院作結案陳辭。辯方質疑女事主證供的可信性，指她當晚的行為反應與她聲稱遭受性侵是不合理，以及她事後向一名女總督察作出投訴，惟根據相關投訴內容，當晚殘廁內被逼口交發生於電光火石之間，女事主「講唔好，陽具入咗口」，同樣情節應該發生了3次。辯方質疑這樣的證供會否過度造作，甚至屬於不實。控方雙方已完成陳辭，案件押後至4月15日裁決，其間被告續准保釋。

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

辯方於結案陳辭指，針對被告涉於聯和墟熟食中心的殘廁內3度非禮X，包括強吻、摸胸及口交。辯方表示，若X的證供實屬，她理應感到無助及絕望，亦會意識到進入殘廁內可能有不快的經歷，但即使X可能受到酒精影響，當晚X的行為表現與她遭受性侵是不合理，包括如果發生了第一次非禮事件，X不可能在其後兩次事件中仍與被告一同前往廁所，亦沒有理由不在途中作出反抗，反而主動靠近被告。

辯方表示，當晚X的身體狀况並非如她形容般體虛及軟弱，因為沒有同事問候她要否早點回家休息、X離開食肆時能夠自行站立及揹起背囊，以及致電男友，向對方表示自己身處聯和墟。至於X事後向一名徐姓的女總督察投訴被性侵，辯方指根據徐說出X的投訴內容，當晚X在殘廁內說「唔好」時，電光火石之間被告將其陽具伸入X的口內，而且同樣情節應該發生了3次。辯方質疑這樣的證供會否過度造作，甚至屬於不實。

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