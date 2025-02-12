消委會接56宗ComplexCon門票日期有誤個案涉逾22萬　Cityline稱九成個案涉自身因素　未提餘下一成個案詳情 (19:11)

消委會就指，截至今日下午5時，一共接獲56宗有關ComplexCon音樂會門票演出日期有誤的投訴個案，涉及總金額逾22萬元，當中金額最高的一宗個案涉款1.2萬元。

Cityline表示，收到客戶查詢後已成立專案小組跟進，並聯絡消委會了解。技術人員調查所有收到的個案後，發現5成個案從未選擇3月23日門票，2成個案是機械人或使用非官方授權的程式嘗試直接購買；15%個案曾選擇不同日期的門票，但最終選擇3月23日以外日期，並在稍後步驟確認，最終完成交易。5%個案曾使用多個瀏覽器頁面，部分選擇23日門票的頁面因超時無法完成交易，最終在未超時頁面選擇了其他日子門票，並完成交易。

ComplexCon今日下午4時公開發售門票，改為只賣3月23日的門票。