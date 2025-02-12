林卓廷披露游乃強受查案律政司終極上訴　官質疑律政司拓闊條文定義 (15:44)

是次終院聆訊由首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、常任法官林文瀚及來自澳洲的非常任法官歐頌律（James Allsop）審理。上訴方律政司由副刑事檢控專員黎嘉誼負責陳辭，答辯人林卓廷由大律師沈士文代表。

上訴方就《防止賄賂條例》涉及披露正受廉署調查人士身份的罪行，重申《條例》為了保障廉署調查的成效，不應局限於禁止披露受查人就第II部罪行被調查，亦應涵蓋受查人被調查「公職人員行為失當」等其他罪行的情況。黎表示，只要被告有意圖在知悉某人是第II部罪行的受查人下仍披露其身份，即使在行動上沒有指明該人因何罪受查，亦構成犯法。

惟張官質疑，上訴方使用較闊的方式詮釋《條例》來將林定罪。答辯方亦認為，上訴方拓闊相關條例的定義，詮釋《條例》的正確方法應要追溯立法歷史。沈提及，立法局於1996年修訂條文，具體收窄了覆蓋範圍為披露就第II部罪行受查人的身分，反映出立法的趨勢，惟上訴方現在指收窄覆蓋範圍並非適用於條文的全部，其說法沒有得到條文的字眼所支持。