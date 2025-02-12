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黎智英案︳國安法後《蘋果》評論文章談美國制裁　黎智英稱「大意」不應冒險 (15:27)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（12日）第133日審訊。控方就《蘋果》評論文章盤問，法官李運騰關注，黎早前供稱《國安法》後提醒員工避免違法，《蘋果》2020年7月卻在實體版報章、網上版和英文版刊出評論文章〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉的原因為何？黎稱估計作家只是提出制裁的可能性，同意負責的論壇版主管楊清奇、總編輯羅偉光和英文版執總馮偉光皆「大意」，「我們不應在『制裁』這個詞上冒丁點風險」。

控方展示由黎撰寫、2020年8月23日刊出的評論文章〈大時代快將來臨〉，同日文章的英文翻譯版刊登在英文版網站上，黎重申不知文章被翻譯，他只關注網站「新聞」欄目的報道數量，對「熱門話題」、「專題」和「評論」其餘3個類別不感興趣。黎解釋專題是以故事形式呈現，專欄一般是要持續跟進的報道，訪問對象則視乎每名記者如何挑選。

控方問，黎會否找作家為評論版撰文？黎稱曾著助手Mark Simon聯絡作家，有機會亦曾向壹傳媒時任非執董Mark Clifford詢問人選，但無進一步跟進。至於實體版報章，黎稱他只會粗略看看報紙排版，甚少閱讀社評，間中看顏純鈎的文章；但每天均會看副刊中出色作家的文章，例如馮晞乾。

控方展示「從犯證人」楊清奇兩則分別於2020年6月及7月刊登的文章〈制裁人權是釜底抽薪〉及〈中共的打壓與制裁不足畏〉。黎指甚少閱讀楊的文章，因他在《蘋果》任職多年，熟知其立場，整題而言楊的立場與自己和《蘋果》一致，同時否認知道楊支持制裁。

就作家「一劍飄塵」2020年6月首度在《蘋果》刊登的文章〈不要把BLM和反送中混為一談〉，黎指他會關注新作家，認為文章寫得好。文章提到《香港人權法案》，控方問是否與黎支持法案的立場一致？黎確認。黎又指，他其後不會跟進新作家的文章內容，相信無看過翌月刊出的〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉。此外，針對黎昨日自稱「政治犯」，法官杜麗冰甫開庭表示，法庭只會根據證據裁決，政見應留在法庭外。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 黎智英案

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