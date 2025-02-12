涉賤賣公司資產獲利遭入稟索償　林百欣三太女兒稱因爭產糾紛招官司 (15:30)

原告為清盤中的高發發展有限公司；被告為顧瑞英、林明珠和高發控股有限公司，後者是兩母女控制的英屬處女島公司。本案爭議為，高發發展2000年將上海匯發股份低價轉讓予高發控股，兩母女作為高發發展時任董事，有否違反受託人責任。

林明珠今出庭作供，表示沒有留意涉案2000年交易，她2006至2007年間沒有索取高發發展的銀行文件，文件已超出7年保存期限。她稱本案源於家人「想阻止我獲取父親的遺產」，形容是家族糾紛籌碼。原告方指出，她有能力索取銀行帳目，只是刻意不為之，她同意說法。

涉案匯發股份涉及豪宅項目「芝大廈」。原告方指出，林百欣曾供稱「芝大廈」由各方合作促成，包括顧瑞英、基本法委員會前副主任譚惠珠和另一投資者。據書面供辭，譚是「芝大廈」發起人，主力選址和聯絡上海官員；顧欠缺工作經驗，角色較被動。

林明珠庭上反駁，「芝大廈」的念頭來自母親顧瑞英，母親某年復活節發現上海衡山路地皮，促成興建「芝大廈」。她稱譚惠珠並非上海人，不諳上海話，而父親撰寫供辭時患阿茲海默症，不可能記得事件。

原告方提出，林明珠設計「芝大廈」時吹毛求疵，導致工程拖延多年，林百欣一度向銀行借貸，並向顧瑞英追討欠款利息。林明珠強調父親愛做善事，不是卑劣的人，「為何說父親佔母親便宜？」她又指「芝大廈」項目通過工程質量監控，非因設計問題延誤。