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【附圖】都大接收張愛玲遺物包括手稿、書信　擬策展及建文獻庫 (15:51)

曾創作《傾城之戀》、《色，戒》等多部著作的文壇巨匠張愛玲逝世30週年。其遺產管理人宋以朗及宋元琳今（12日）將大批張愛玲文獻和遺物，連同宋氏父母、張愛玲摯友宋淇和宋鄺文美的遺物及傢俬，一併捐贈予香港都會大學。都大副校長鄺志良說，校方有信心將遺產妥善保管，日後將策展和建立檔案文獻庫，冀公眾了解張愛玲和宋氏對華語文壇的貢獻。

張愛玲生於1920年上海，曾三度赴港求學和創作，其間認識宋淇夫婦並結下深厚友誼。張愛玲於1995年逝世，遺產交由宋淇夫婦管理，二人死後則由子女宋以朗和宋元琳接手。

獲捐贈遺物包括張愛玲多份手稿、700多封近60萬字、與宋淇夫婦往來40多年的書信、個人照片等。宋以朗說，20多年來整理張愛玲和父母的遺物，數量之多令他無從入手，笑說將遺物鋪滿家中整個地板時，憶起母親當年嘗試整理張愛玲遺物，曾形容遺物屬「害人嘅嘢」，只因數量太多令人難處理。如今將三人遺物一併捐贈都大，宋以朗形容是「清廠」，表示信任都大的專業能處理遺物；又指曾接洽多間大學和圖書館，僅都大願意一併接收張愛玲和宋氏的遺物。

捐贈計劃召集人兼都大人文社會科學院副院長梁慕靈指，昔日外界只關注張愛玲對文壇的貢獻，惟宋淇夫婦對張愛玲的創作也有重大影響。透過閱覽宋氏的遺物，大眾可從另一角度認識張愛玲。她指都大今年獲教資會資助，研究宋淇對香港文化的影響，會好好善用是次獲贈文物。

都大副校鄺志良表示，由於文物數量比預期多，現時還在整理階段。他指都大圖書館將設立1500呎的展館，珍藏獲捐贈文物，預計今年8月開幕；又指正籌備公開展覽，分批展出文物；亦會建立文獻庫和數碼影像典藏，惟透露不會公開全部文物給大眾閱覽。

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