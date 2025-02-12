政府擬調整八大撥款　科大對調整學費與否未有定案 (15:24)

距離向政府遞交新醫學院的建議書尚餘約一個月，葉玉如稱，科大必定以最高水平、國際化及創新作標準，仍在為籌辦作準備。她又指，自己兩年前已提出本港具條件建第三間醫學院，稱每間大學各有優勢，而科大是本港首間研究型的大學，擁有雄厚研究實力，認為融合科技與醫學有更好效果。

至於中美角力，有否影響科大與美國院校的合作。首席副校長郭毅可稱，美國作為全球科技發展的最重要國家，中美的科學合作非常重要。他指，科大重視且一直努力發展與美國的學術交流，稱去年校方與美國交流頻繁，有好幾百名教授和學生互訪。

他續指，科大未來有六個發展領域，包括生物醫學、人工智能、芯片、能源可持續性發展及人文藝術等，而學校會持續全球招聘，並沒有特別的地域限制，強調重視國際化。