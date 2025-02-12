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政府擬調整八大撥款　科大對調整學費與否未有定案 (15:24)

政府財政面臨赤字，教育局長蔡若蓮早前表明調整八大三年期撥款（25/26至27/28學年）。科大校長葉玉如今（12日）出席新春傳媒茶聚時表示，要待政府公布具體經費調整幅度，對於會否調整學費未有定案，指出大學盈餘已有既定用途，強調校方不會因調整撥款而削減人手。葉又提到，第三間醫學院需要很多經費，認為發展新醫學院重要，因本港缺乏醫生，「大學自己都願意付出，幫助政府做這件事」。副校長（行政）譚嘉因補充，大學盈餘超過八成已有預定用途，如預留作教學、研究及建設等。

距離向政府遞交新醫學院的建議書尚餘約一個月，葉玉如稱，科大必定以最高水平、國際化及創新作標準，仍在為籌辦作準備。她又指，自己兩年前已提出本港具條件建第三間醫學院，稱每間大學各有優勢，而科大是本港首間研究型的大學，擁有雄厚研究實力，認為融合科技與醫學有更好效果。

至於中美角力，有否影響科大與美國院校的合作。首席副校長郭毅可稱，美國作為全球科技發展的最重要國家，中美的科學合作非常重要。他指，科大重視且一直努力發展與美國的學術交流，稱去年校方與美國交流頻繁，有好幾百名教授和學生互訪。

他續指，科大未來有六個發展領域，包括生物醫學、人工智能、芯片、能源可持續性發展及人文藝術等，而學校會持續全球招聘，並沒有特別的地域限制，強調重視國際化。

相關字詞﹕編輯推介 科大 葉玉如

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